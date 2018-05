Bechtle AG apre a Milano e chiama Claudio Casini, responsabile business

Bechtle AG apre i battenti anche a Milano. Bechtle AG, con oltre 70 systemhouse It in Germania, Austria e Svizzera e, con società commerciali in 14 paesi, è una società commerciale del settore It.

Fondato nel 1983, il gruppo con sede a Neckarsulm (Germania) impiega attualmente circa 8.400 persone. Bechtle offre, a oltre 70mila clienti, provenienti dai settori industria e commercio, pubblica amministrazione e mercato finanziario, una gamma completa di prodotti It indipendente da produttori.

E ora ha aperto una nuova sede a Milano e per gestire il business ha voluto come responsabile, Claudio Casini, già manager nelle filiali italiane di importanti multinazionali dell’It quali Ingram Micro, Dell, Misco. In Italia, la divisione commerciale Bechtle Direct ha iniziato l’attività a Bolzano nel 1998, seguita da una filiale a Torino nel 2017.

Con la filiale di Milano, Bechtle garantirà maggior prossimità a tutte le aziende operanti a Milano e in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. L’offerta comprende prodotti hardware, software e servizi finanziari e di consulenza, oltre a partnership certificate con produttori quali Dell, HP, Lenovo, Cisco, Apple e Microsoft.

Gli uffici sono situati in posizione strategica nel complesso di Milanofiori, a pochi metri dalla stazione metro M2 Milanofiori Nord. “Abbiamo dato vita alla filiale con un team di quattro persone. Nel primo anno vogliamo ampliare progressivamente la nostra base clienti e raddoppiare le dimensioni del team”, spiega Claudio Casini.

Bechtle direct Italia offre ai clienti business un portfolio di oltre 35mila prodotti dei più importanti vendor It attraverso i canali di vendita Internet e telefono. Oltre 3mila clienti acquistano regolarmente da Bechtle Italia, tra i quali EMC Computer Systems, SAP Italia, Pfizer, GSK Vaccines, Mars Italia, Henkel Italia, Feralpi Siderurgica, Leitner, John Cabot University, Unox ed Emerson Automation Solutions.

“Con Claudio Casini ci siamo assicurati un manager competente per Bechtle. Con Bechtle direct come marchio affermato nell’e-commerce IT in tutta Europa, abbiamo ottime possibilità di trarre vantaggio dal potenziale di business dell’area di Milano e della Lombardia in genere”, afferma Davide Mamma, amministratore delegato di Bechtle direct Italia. “Il mercato italiano ci offre ancora molte opportunità di crescita. Con la nuova filiale possiamo ora rivolgerci ai clienti presenti nell’area in modo più mirato”.

Il team commerciale di Milano può contare sulla pluriennale esperienza della sede centrale di Bolzano e sull’efficienza dei processi della casa madre tedesca. “Il team di Claudio Casini ha un ampio know-how nel settore IT. Grazie alle strutture già esistenti, disponiamo quindi di una base eccellente per affermarci a lungo termine nell’area come partner IT orientato al cliente. Sono convinto che abbiamo gettato le basi per un altro successo internazionale di Bechtle“, afferma Jürgen Schäfer, CEO di IT-e-Commerce, Bechtle AG. Nell’ultimo anno Bechtle ha realizzato un fatturato di 1,05 miliardi di euro nel solo segmento IT e-Commerce.