Cometa distribuisce gli smartphone Asus ZenFone

L’accordo per la distribuzione degli smartphone Asus prospetta potenzialità, inserendo nel circuito Cometa un brand come Asus, in un segmento strategico quale la telefonia

Cometa ha siglato un accordo di distribuzione degli smartphone Asus ZenFone, ossia i prodotti della linea di telefonia mobile della multinazionale taiwanese. L’accordo di distribuzione degli ZenFone Asus conferisce spessore alla partnership fra le due aziende.

Due realtà complementari, per tipologia di prodotti da parte di Asus, per canale commerciale da parte di Cometa. Con queste premesse, l’accordo per la Distribuzione degli smartphone Asus prospetta potenzialità, inserendo nel circuito Cometa un brand di prima fascia, in un segmento strategico quale la telefonia e allo stesso tempo mettendo a disposizione del vendor un canale sensibile e ricettivo al prodotto Asus, e quindi in grado di proporlo alla propria clientela.

Gli ZenFone puntano sulla qualità di prodotto abbinata ad un design elegante e ricercato, impreziositi da soluzioni all’avanguardia, come ad esempio la doppia fotocamera anteriore o posteriore con funzionalità grandangolo, in base al modello.

Gli ZenFone Asus si propongono con tutte le carte in regola per sfondare da subito. Gli smartphone ZenFone Asus si sposano perfettamente con la politica commerciale del distributore, sia per le caratteristiche dei prodotti che rispetto alla tipologia dei clienti.

La qualità di prodotto e il posizionamento commerciale, permetteranno a Cometa di svolgere un ottimo lavoro e sviluppare ulteriormente la quota di mercato degli Smartphone.