Dell Technologies World 2018: spinta sui Pc, server e storage

Dell prevede di incrementare la propria quota globale nel mercato dei Pc per il 21° trimestre consecutivo e acquisire nuove quote nei segmenti server e storage nel primo trimestre del 2018; da quando è stata presentata ufficialmente, Dell Technologies Capital ha completato 24 nuovi investimenti, 11 uscite e tre IPO; infine Dell Technologies accelera la crescita del business dei partner con un ampliamento delle proposte e degli incentivi. Sono queste alcune delle informazioni che sono in fase di approfondimento a Las Vegas durante il Dell Technologies World 2018 che ha visto l’apertura proprio da Michael Dell, chairman e CEO di Dell Technologies. Alla manifestazione sono attesi 14mila visitatori che nel corso di questa settimana toccheranno il modo in cui le aziende del gruppo Dell Technologies possono giocare un ruolo fondamentale per aiutarli a concretizzare il proprio futuro digitale. Si prevede che altre 35mila persone da tutto il resto del mondo seguiranno le dirette in streaming e i video virtuali on-demand del Dell Technologies World.

“Il Dell Technologies World è per noi un’opportunità per presentare la nostra vision sulla tecnologia quale fattore di progresso umano in ogni angolo del mondo”, ha dichiarato Michael Dell. “Illustreremo come i nostri clienti stanno utilizzando la tecnologia per innovare e cambiare in meglio il mondo, re-immaginando un processo e un intero settore. Parliamo spesso di come la tecnologia risolva le nostre sfide più grandi, e in questo senso stiamo compiendo enormi passi avanti”.

Nel corso della settimana Dell Technologies annuncerà una serie di importanti novità ampliando il portafoglio più completo e innovativo del settore – dall’edge al core fino al cloud – per aiutare i clienti a raggiungere più rapidamente i propri obiettivi.

Gli annunci della prima giornata sono stati: impulso agli investimenti per mezzo di Dell Technologies Capital, che ha completato 24 investimenti e ha perfezionato 11 uscite dal portafoglio, tre delle quali sono state quotate negli scorsi sette mesi, tutte IPO di “unicorni” con un valore di mercato complessivo di oltre 11 miliardi di dollari; agli investimenti in nuovi programmi, incentivi e soluzioni per velocizzare il go-to-market dei partner di canale impegnati nel processo di trasformazione digitale e IT dei clienti.

“Possediamo attualmente la prima posizione sul mercato mondiale in aree fondamentali come i server e lo storage. Quando avremo finalizzato i dati di mercato del primo trimestre del 2018, ci aspettiamo un incremento della nostra quota mondiale del mercato dei PC per il 21° trimestre consecutivo, oltre a un aumento della presenza nei settori server e storage. Nel corso della manifestazione di quest’anno abbiamo in serbo entusiasmanti novità per il nostro portafoglio che rafforzeranno la nostra leadership e la trasformazione digitale dei nostri clienti, portando a migliori risultati di business”, ha commentato Jeff Clarke, vice chairman, Products and Operations di Dell.

La trasformazione digitale sta cambiando fondamentalmente il modo in cui ogni azienda di qualsiasi settore viene costruita e gestita. Dell Technologies World riflette la crescente necessità per chi si occupa di IT di poter fare riferimento a un unico interlocutore per le infrastrutture necessarie a costruire il futuro digitale, trasformare l’IT e proteggere l’asset più importante – le informazioni.

Combinando insieme tutto il proprio portafoglio di aziende e soluzioni, il Dell Technologies World presenta le ultimissime novità relative a trend, tecnologie e competenze. Nel corso della manifestazione gli esperti di Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, Secureworks, Virtustream e VMware saranno presenti per dimostrare l’ecosistema connesso di infrastrutture, applicazioni, dispositivi e sicurezza IT che permette di apportare una concreta trasformazione all’interno delle aziende.