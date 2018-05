Lenovo e il canale: la sinergia è in accelerazione

La strategia di canale di Lenovo in Italia vede punti di forza nel programma Lenovo Engage Partner Program: 94% del fatturato via canale, una nuova copertura territoriale con il trasloco dei team a supporto del canale da Barcellona a Milano. Ecco le considerazioni dei manager

Lenovo e il canale distributivo: un approccio di evoluzione attraverso una sinergia già forte che viene ulteriormente accelerata.

E’ un po’ il filo conduttore di quanto ha sostenuto Emanuele Baldi, country general manager e amministratore delegato di Lenovo in Italia, una OneLenovo che potesse esprimersi per fare meglio. E oggi i dati parlano chiaro. La società è quasi del tutto rappresentata dal canale. Infatti, i punti salienti e le novità che riguardano il vendor e il suo canale sono dettati dal 94% del fatturato a livello mondiale sviluppato attraverso il canale. Quindi, programmi di canale specializzati per linee di business, creazione di opportunità per il canale.

Siamo partiti da Cristiano Accolla, SMB Channel Country Leader (Personal Computing Group Italia), per capirne di più. Innanzitutto, una copertura territoriale nuova. Innanzitutto due nuovi responsabili: Enza Truzzolillo, Channel and Mid-Market Sales Manager (Personal Computing Group Italia) e Guido Terni, Channel Sales Center & Education Manager (Personal Computing Group Italia) che guidano i due team che da Barcellona sono stati trasferiti a Milano “Per avere contatti più frequenti e sinergie più forti sul canale”, spiega Accolla, ma anche un potenziamento della struttura sul territorio del CSR e la creazione di quattro aree territoriali: Nord/Ovest; Lombardia-Emilia, Nord/Est e Centro/Sud; aree trasversali e condivise. Ecco dunque i programmi di canale specializzati: un solo schema, un solo portale, un solo canale, il Lenovo Partner Engage Program che vede diversi livelli di certificazione PCG (Perconal computing Group) e DCG (Data Center Group) sulla base delle specificità di business. E non solo, specializzazioni di business e incentivi dedicati.

In particolare, per quanto riguarda Il PCG, è partito un Workstation Expert Program, che prevede un riconoscimento sulle competenze tecniche e un approccio ai mercati verticali. Si tratta di un programma semplice con il riconoscimento incrementale su business workstation e, in ordine, è stato poi lanciato un nuovo programma: Education Solution Provider Program che vede sia programmi e asset dedicati, sia un ecosistema di partnership unico e presenza sul territorio. In particolare sono previsti: anteprime sui nuovi prodotti Edu; accesso diretto alla BU/BDM education; accesso agli accordi internazionali Lenovo; fondi marketing dedicati; presenza a fiere locali e internazionali.

“Attuiamo una sinergia di canale che veda il canale stesso come il braccio armato per raggiungere i clienti finali”, dice Truzzolillo. “Valorizzando la vendita da parte del dealer attraverso il lavoro con il vendor scatena nel mid market e nel canale una forza sinergica e strategica che ci porta a servire bene sia il canale sia il cliente finale”.

Terni, invece, spiega l’approccio alle scuole e l’evoluzione che trova nel programma Education il fulcro della strategia Lenovo in questo ambito.

“Puntiamo ad ascoltare le scuole fornendo un ecosistema non solo di macchina, ma qualcosa che si adatti alla scuola e sono già alti i numeri. Da circa un anno e mezzo siamo i numeri uno e su questo mercato, ogni anno, aggiungiamo un tassello, tanto da anticipare che una scuola, a scopo didattico, utilizzerà per la prima volta realtà aumentata e virtuale”.

Thomas Giudici, Channel Sales Manager (Data Center Group Italia), parla di un’organizzazione più snella. Un anno fa non c’era la divisione DCG e quest’anno specializzazione e “responsabilità end to end su una linea di riporto e un management dedicati. Facciamo cross selling sui partner”.