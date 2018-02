Samsung Electronics condividerà con il pubblico del Mobile World Congress 2018 diverse innovazioni e soluzioni dedicate al mondo del business, dall’enterprise alla piccola e media impresa, con demo session e approfondimenti dedicati agli ultimi smartphone Samsung, Samsung DeX, tecnologie VR e la piattaforma di sicurezza Samsung Knox, con focus sui settori verticali del Government, Finance, Healthcare (wearable), Retail e Manufacturing.

Samsung è protagonista e acceleratore di integrazione di tecnologie digitali innovative in collaborazione con aziende e partner in ottica sia B2B che B2B2C e presenterà, in anteprima, 10 tra le più innovative imprese a livello globale che sono state in grado di creare soluzioni all’avanguardia grazie all’utilizzo delle tecnologie e applicazioni di Samsung. Tra queste, spiccano i progetti di 3 realtà tutte italiane, che hanno sviluppato nell’ultimo anno soluzioni e prodotti in diversi settori dell’innovazione industriale. In particolare, tre partner italiani si alterneranno con Samsung. Il primo è Intellitronika, una realtà aziendale italiana specializzata nella fornitura di soluzioni per la pubblica sicurezza e l’healthcare.

N.O.R.A. è una soluzione per la sicurezza personale, concepita in particolar modo per le donne, ed utile comunque, in tutti quei casi in cui si presenti la necessità di segnalare situazioni di pericolo in maniera rapida ed efficace (può essere quindi un valido supporto per gli operatori di pronto soccorso, forze dell’ordine, protezione civile, etc).

È costituita da un’applicazione che sfruttando i sensori presenti all’interno di dispositivi mobile, è in grado di rilevare situazioni di pericolo ed inviare un segnale d’allarme a centri di competenza o ad altri dispositivi mobili associati.

In particolare la soluzione N.O.R.A. è stata implementata grazie all’utilizzo dei dispositivi wereable, Samsung Gear Frontier S3 e Samsung Gear Fit 2, che collegati ad un smartphone, sono in grado di comunicare le informazioni rilevate dai sensori (Accelerometro, Giroscopio, Heart Rate) ed attuare una serie di azioni al fine di aiutare chi li indossa, a chiedere aiuto sia in modalità automatica, che manuale.

“N.o.r.a. è il sistema d’allarme per la difesa della persona più piccolo e completo integrato in un dispositivo wereable semplice da usare. In caso di aggressione la persona può chiedere aiuto in maniera veloce e semplice grazie a dei semplici passaggi sul proprio Samsung Gear” afferma Andrea Medico, Direttore Vendite Intellitronika.

Il partner Arcoda è una realtà che opera principalmente nello sviluppo di sistemi di controllo, tracciamento e gestione delle attività sul territorio.

Arcoda Mobile GIS è una piattaforma per la distribuzione della cartografia aziendale sui dispositivi Samsung del personale che opera sul territorio. Il valore aggiunto della soluzione è che i dati sono disponibili sempre “on device”, anche senza connettività, e permette di applicare strategie di aggiornamento personalizzabili in termini di modalità e tempi. Arcoda Mobile GIS è una soluzione utile per diversi settori di applicazione, dalle telecomunicazioni alla raccolta rifiuti, nella gestione del ciclo delle acque e del verde pubblico, passando per la gestione delle reti elettriche, del gas e idriche, fino al teleriscaldamento e il monitoraggio ambientale. I vantaggi di Arcoda Mobile GIS sono molteplici, dato che la soluzione permette alle aziende di eliminare nel tempo i documenti cartacei; infatti grazie alla S Pen c’è la possibilità di firmare, disegnare e annotare direttamente sulle immagini e sulle mappe del proprio Galaxy Note o Tab S3, interfacciandosi in maniera fluida con il GIS aziendale; aiutare le squadre dislocate sul territorio a tenere in un unico strumento diverse funzioni come quelle di telefonia, navigazione, mappe, documenti tecnici, appunti, immagini etc.

“L’innovativa soluzione GIS di Arcoda è ancora più potente ed affidabile grazie alla tecnologia dei dispositivi Mobile Samsung – afferma Andrea Gaiardelli, co-founder di Arcoda – infatti parlare di tecnologia a supporto della produttività significa ragionare sulle funzioni che la tecnologia può svolgere nel migliorare i processi produttivi, rendere più fluida la relazione con i clienti e più efficienti i servizi offerti dall’impresa. In quest’ottica, Enel ha implementato la soluzione WFM per il supporto dei propri operatori in attività sul territorio, scegliendo Arcoda come partner tecnologico e impiegando Smartphone Samsung Note come device di riferimento.“

Infine Joinpad, attiva nel settore industriale fin dal 2010 è impegnata nella fornitura di soluzioni di Augmented Reality per i processi industriali. Proprio dalla collaborazione con JoinPad che utilizza i dispositivi Samsung per offrire ai propri clienti business una gamma di soluzioni avanzate in grado di semplificare i rocessi industriali grazie ad applicativi e metodologie innovative, ha dato il via a una realtà aumentata particolare.

BrainPad è una piattaforma modulare che unisce funzionalità di Object Recognition, Geolocalizzazione, IoT e Big Data, filtrati da logiche di Context Computing, in modo da restituire all’utente l’informazione giusta al momento giusto, semplificando così i processi industriali, migliorando l’efficienza.

Per Context Computing si intende un set di funzionalità di Artificial Intelligence, Computer Vision e Machine Learning, atto a percepire il contesto di utilizzo, filtrando le informazioni rilevanti per l’operatore durante le procedure sul campo. “BrainPad è la piattaforma definitiva per semplificare i processi industriali utilizzando la Realtà Aumentata, sempre più aziende nel mondo scelgono il nostro prodotto per essere più efficaci sul mercato e per far fronte alla naturale evoluzione dei servizi di manutenzione, logistica e supporto remoto. La partnership con Samsung ci permette di poter far affidamento su un parco hardware adatto ad ogni condizione di lavoro”, ha detto Mauro Rubin, ceo di Joinpad.

Attraverso BrainPad è possibile ottenere informazioni univoche sugli oggetti circostanti grazie all’Object Recognition, monitorare in tempo reale asset e macchinari presenti negli impianti tramite la Geolocalizzazione e il collegamento con l’IoT e prevenire malfunzionamenti e guasti grazie alle capacità di Predictive Maintenance del Context Computing, basate su Machine Learning e AI. Le sue caratteristiche e le elevate prestazioni rendono Samsung Tab Active 2 il candidato ideale per l’utilizzo della Realtà Aumentata in ambito industriale.