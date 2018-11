Allnet.Italia: sicurezza fisica per rispondere alle esigenze dei partner

Allnet.Italia, grazie agli accordi siglati con Partner tecnologici, tra i quali 2N, ISEO Serrature, Sofia Locks e Dahua Technology, è in grado di offrire soluzioni per il controllo accessi

Anie ha di recente sottolineato come nel 2017 il comparto Sicurezza e Automazione edifici abbia registrato un aumento sostenuto di fatturato: +7,2% a valori correnti e +5,1 l’analoga variazione nel 2016. Un ambito in continua crescita, trainato soprattutto dal segmento della Videosorveglianza, che beneficia dei fenomeni di upgrading tecnologico e che nel 2017 ha sperimentato una variazione annua pari a +14,8%, seguito dall’antincendio con il +2,8%, il Controllo Accessi +2,1% e il Building Automation +1,6%. Le attese sull’evoluzione italiana del settore si confermano positive anche per il 2018, grazie al ruolo centrale giocato dalla rivoluzione tecnologica in atto.

“Complice sicuramente anche la ripresa dell’edilizia, seppur timida, che dopo anni di crisi, tenta di ridefinirsi e di rilanciarsi declinando i principali trend dell’innovazione per la realizzazione di smart building.” commenta Emiliano Papadopoulos, ceo di Allnet.Italia che aggiunge: “In tale scenario, l’integrazione di applicazioni di Security & Safety rappresentano la risposta più efficace al bisogno, sempre più sentito, degli individui di sentirsi al sicuro, a casa come nei luoghi di transito o di lavoro. Diviene dunque indispensabile, in aree caratterizzate da un’elevata affluenza di persone, come aziende, uffici, scuole, banche, negozi, ospedali, ecc., adottare dei sistemi che permettano di controllare gli accessi, al fine di assicurare sempre alti livelli di protezione. Allnet.Italia, grazie agli importanti accordi siglati con Partner tecnologici d’eccellenza, tra i quali possiamo citare 2N, ISEO Serrature, Sofia Locks e Dahua Technology, è in grado di offrire soluzioni per il controllo accessi, tra i più evoluti disponibili sul mercato”.

“La nostra volontà, in qualità di Distributore ad alto valore aggiunto, è quella di assicurare ai nostri clienti la possibilità di disporre sempre della migliore tecnologia presente sul mercato, per rispondere con successo a qualsiasi tipo di esigenza di sicurezza fisica. A loro lasciamo l’abilità o l’arte di “combinare” i vari elementi, anche di diverse marche, in un’unica proposta integrata altamente performante“, conclude il ceo.