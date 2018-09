BCLOUD, nuovo look e nuovo cuore nel business delle vendite

Nuova brand identity per BCLOUD, l’azienda fondata a Dalmine nel 2011 da Roberto Castelli. Si tratta di un Software Defined System Integrator italiano specializzato in soluzioni cloud oriented per Enterprises e Service Provider, che rafforza il proprio team con Fulvia Nannini, sales director, Filippo Torrini, regional sales manager Lombardia e Michele Camporese, regional sales manger Nord-Est. Nel dettaglio, Nannini, laureata in Scienza dell’Informazione, ha ricoperto, negli ultimi 20 anni, vari ruoli dirigenziali nelle più importanti multinazionali del settore Ict a livello nazionale e internazionale. Tra le varie posizioni, Nannini ha fatto parte del board di Storagetek , è stata Country Manager di McData e Senior Sales Manager South Europe per Brocade.

Nel corso della sua carriera si è occupata di marketing & communication, brand marketing, servizi professionali, alliances, vendite dirette e indirette e di gestione di canali di vendita a livello internazionale. Torrini inizia invece la sua avventura professionale nello storage nel 1998 in Ibm, approda in BCLOUD pronto a raccogliere nuove sfide. Insieme a lui Camporese con più di 15 anni di esperienza come It manager in contesti multinazionali e 5 anni come International sales manager. Una nuova immagine coordinata, una nuova forza vendita e una nuova comunicazione per BCLOUD che nell’ultimo anno ha lanciato la #lab2reality experience, un percorso di affiancamento alle aziende, ai service provider e alle pubbliche per la definizione delle migliori soluzioni in ambito Data Governance e Data Management siano esse hybrid, cloud o multicloud. “Un’occasione e un’opportunità per avvicinarsi a BCLOUD e scoprirne la professionalità e la profonda preparazione. Il nostro è un approccio #neverconventional che propone soluzioni esclusivamente tailor made per i nostri clienti“, afferma Castelli. “Proponiamo uno strumento di lavoro che fonda la propria unicità sull’ascolto l’osservazione e l’implementazione di soluzioni Software Defined in grado di rispondere alle esigenze di business dei nostri clienti con tecnologie cloud native e scale out . Il nostro è un portfolio in continua crescita e aggiornamento, del resto, siamo gli unici a offrire sul territorio italiano un continuo scouting internazionale di vendor focalizzati in ambito software defined”, continua. E ancora “E’ una nuova era per BCLOUD. Abbiamo scelto di lanciare la nuova immagine coordinata nella chiusura di questo 2018, con la visibilità di grandi risultati , case studies esemplari, importanti traguardi e un piano editoriale social che contribuirà ad arricchire le vostre conoscenze software defined”, conclude.

La nuova homepage del sito (www.b-cloud.it) avvicina il team ai clienti, mostrando gli uffici e le persone che vi lavorano, abbattendo distanze e garantendo trasparenza e efficienza. Il menu si mostra immediato per una navigazione istintiva e facilitata con contenuti essenziali ma allo stesso tempo completi.