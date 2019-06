Con Edu Labs nasce la formazione 4.0 targata Computer Gross

Nasce EDU LABS, la nuova Service Unit interamente dedicata alla Formazione professionale, di Computer Gross.

Grazie alle consolidate partnership con i Vendor Leader del settore e nata dall’esigenza sempre maggiore dell’Ecosistema dei Rivenditori e del Mercato di ottenere conoscenze tecniche e specialistiche, questa nuova organizzazione, potendo contare sulla profonda esperienza maturata nel corso degli anni nel campo delle Certificazioni (Computer Gross è Testing Centre accreditato Pearson Vue) è interamente volta al trasferimento di contenuti professionali, competenze e di conoscenza.

Il numero di Vendor e di Partner che ogni giorno si affida a Computer Gross per incrementare la propria competitività su Soluzioni e Trend ICT altamente innovativi è in costante aumento ed essere riconosciuti come la struttura depositaria di tali valori diventa imprescindibile per instaurare rapporti consolidati di fiducia e di business.

Computer Gross, grazie a una copertura territoriale capillare, con 6 sedi e 15 B2B Stores dislocati su tutto il territorio nazionale, e forte delle importanti Partnership coi principali Vendor ICT, rappresenta il punto di riferimento del Canale per la formazione: un’intera struttura composta da Technical Engineers, Specialist, figure di scouting e docenti, in grado di portare innovazione e competenze, che avrà come Mission quella di sostenere ed affiancare i rivenditori attraverso una costante attività di formazione e consulenza specializzata per garantire sempre la massima competitività.

Allo scopo di presentare e raggruppare l’offerta formativa nasce il portale www.educationlabs.it, dove sarà possibile consultare il calendario, il catalogo dei corsi formativi ed accedere a tutte le Certificazioni erogate attraverso Pearson Vue, il più grande provider di certificazioni a livello mondiale.

“Edu Labs dispone di una ricca offerta formativa, erogabile in differenti modalità (in aula, on demand, e-learning, learning subscription)” – precisa Marco Tabolli, Business Developer Edulabs – “In un mondo iperconnesso e in rapidissima evoluzione come quello attuale, Edulabs è in grado di rispondere alle differenti esigenze degli utenti, allo scopo di fornire il migliore supporto per cogliere le straordinarie opportunità offerte dalla trasformazione digitale e per presentarsi sul mercato con soluzioni competitive. Esperienza nel settore IT, expertise delle nostre figure tecniche, Partnership consolidate e un coverage capillare sono i nostri valori aggiunti.”

Con Edu Labs nasce la formazione 4.0 targata Computer Gross: la formazione professione diventa un elemento imprescindibile per affrontare le nuove sfide che questo mercato impone.