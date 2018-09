Elmec Informatica inaugura a Padova una nuova sede e assume

Elmec Informatica ha inaugurato la nuova sede di Padova all’interno del Centro Direzionale Bicenter in via Nona Strada 23/q, poco distante dai precedenti uffici dell’azienda.

Con un fatturato di 220 milioni e 700 dipendenti, Elmec Informatica fornisce a più di mille aziende clienti servizi IT che includono cloud computing, data center, disaster recovery, gestione dell’infrastruttura digitale aziendale e stampa 3D.

La nuova sede di Padova si estende su 230 mq e consentirà all’azienda di poter espandere la propria attività nel Nord-Est supportando la trasformazione digitale sia delle Pmi e delle grandi aziende attraverso le competenze di oltre 400 tecnici tra cui ingegneri di sistema, programmatori e addetti alle vendite. La domanda di Industria 4.0 è, infatti, molto elevata nel territorio: a luglio 2017 il 46,3% delle imprese del Nord-Est aveva utilizzato gli incentivi del Piano Impresa 4.0 o intendeva farlo entro la scadenza; il dato ha toccato quota 62% nel caso delle imprese con più di 50 addetti.

Afferma Rinaldo Ballerio, Presidente di Elmec Informatica: “Il Triveneto è un territorio storicamente connotato da una forte imprenditorialità e raccoglie eccellenze nel campo dell’innovazione, brand che si sono affermati a livello internazionale e un tessuto di PMI che supporta l’economia dell’intero Paese. La nuova sede di Elmec Informatica a Padova è stata pensata appositamente per fornire a tutte queste realtà la consulenza e il supporto operativo per la trasformazione digitale. I nostri addetti costituiscono una presenza efficace sul territorio costantemente collegata con gli altri 400 tecnici specializzati presenti nelle altre sedi, per attingere così a un patrimonio ultratrentennale di esperienza nell’innovazione digitale”.

Elmec Informatica è infatti composta da una rete di centri presenti nelle aree più industrializzate del Paese: la sede commerciale e tecnica di Brescia è stata rinnovata quest’anno; un’altra sede commerciale è basata a Parma; presso Morbio (Chiasso) è presente dal 2010 la sede di Elmec Suisse. Le sedi storiche dell’azienda sono in provincia di Varese: a Gazzada è presente la Sede Operativa, Supporto e Assistenza mentre a Brunello ha sede il centro direzionale e il nuovo laboratorio di Stampa 3D da 300mq di Elmec 3D, inaugurato lo scorso giugno. In provincia di Varese, in totale, Elmec impiega 674 dipendenti.

La nuova sede di Padova sarà costantemente in contatto con questa rete grazie a un centro di Augmented Support – assistenza aumentata. Roberto Trentini, Direttore HR di Elmec dice: “Abbiamo implementato un sistema di teleconferenza che consente ai nostri dipendenti di lavorare in squadra come se si trovassero l’uno accanto all’altro. Il centro di Augmented Support a Padova abbatte la distanza spazio-temporale tra le sedi: i dipendenti padovani potranno accedere a tutte le tecnologie e le competenze presenti nella rete e nei nostri datacenter come se fossero presso il nostro centro direzionale in provincia di Varese accorciando così i tempi di intervento e offrendo supporto 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana”.

Ad esempio, in caso di una criticità con il backup di sistema riscontrata da un cliente veneto, i tecnici potranno sia recarsi in loco per l’assistenza diretta, sia avviare un sistema di dialogo virtuale in tempo reale con i loro colleghi che meglio si prestano a risolvere la questione nel modo più veloce possibile.

Per potenziare l’efficacia del centro di Augmented Support al servizio delle imprese del Nord-Est, Elmec Informatica investirà anche in risorse umane: sono 10 le posizioni lavorative aperte presso la nuova sede di Padova.

Elmec Informatica è alla ricerca di:

System Administrator, professionista con la responsabilità su attività di installazione, configurazione, gestione e troubleshooting in ambito IT infrastructure e sui sistemi server.

Sales Account, addetto vendite per l’espansione della rete commerciale territoriale sulle regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia

IT Customer Support, tecnico che valuta le richieste di supporto e ha la responsabilità di definire le priorità di intervento e organizzare le attività di supporto nelle sedi europee dei clienti.