Exclusive Group estende il portafoglio prodotti con Elastifile

Exclusive Group apre il proprio portafoglio prodotti cloud transformation di BigTec a Elastifile. La soluzione software-defined e di infrastruttura elastica proposta dal vendor promette un’agilità IT ibrida, liberando i clienti dalle limitazioni dei silos di storage statici e proprietari per consentire flussi di lavoro in cloud dinamici con costi di implementazione e gestione minimi. Il nuovo contratto di distribuzione globale estende la portata di mercato di Elastifile seguendo l’iniziale accordo Emea del Vendor con BigTec, raggiunto lo scorso anno. L’accordo accrescerà il reclutamento di Partner a livello internazionale, accelerando la domanda di mercato sia attraverso una strategia mirata al “go-to-market”, sia con un ampio pacchetto di supporto tecnico e di servizi, includendo una soluzione scalabile iperconvergente.

La tecnologia Elastifile consente la modernizzazione dell’infrastruttura e workflow hybrid cloud realmente dinamici, attraverso una soluzione di storage software-defined all’avanguardia sia per dati attivi che inattivi. BigTec sta aiutando i Partner a posizionare Elastifile sui propri clienti, fornendo supporto tecnico completo e opzioni di finanziamento flessibili dove necessario.

“La trasformazione dell’infrastruttura cloud è forse l’unica vera opportunità commerciale per i Partner di canale di guidare i propri clienti verso un futuro digitale ideale, motivo per cui l’innovazione di Elastifile si allinea così bene alla visione globale di BigTec“, ha affermato Martin Bichler, Group Vendor Manager di BigTec. “L’azienda IT che passa all’ “everything-as-a-service” sta accelerando l’obsolescenza delle infrastrutture dati tradizionali, incentivando i clienti finali alla transizione verso le nuove tecnologie in modo agevole e con un chiaro ritorno degli investimenti. Elastifile si inserisce nella vasta gamma di offerte di soluzioni BigTec efficaci nell’ambito del cloud ibrido aziendale che stanno riscontrando una domanda significativa all’interno dell’ecosistema del canale”.

“Vediamo in Exclusive Group lo specialista di riferimento per la cyber e cloud transformation a livello globale e il partner ideale per supportare i nostri obiettivi di crescita del canale con service provider e VAR in tutto il mondo. La capacità di raggiungere il mercato e l’ineguagliabile esperienza creano valore aggiunto e ci danno un grande vantaggio competitivo“, ha affermato Bamiyan Gobets, VP International Sales di Elastifile. “C’è un’incredibile opportunità per i nostri rivenditori laddove i clienti hanno bisogno di estendere i sistemi in cloud durante i picchi di utilizzo, migrare carichi di lavoro o creare workflow ibridi che spazino su tutte le architetture, che si tratti di container, virtual machine, infrastrutture on-premise o cloud iperconvergente.”