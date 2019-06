Lan Service, come affrontare il lato oscuro della digital transformation

Durante l’evento organizzato da Lan Service con DELL Emc, Sophos e Qualys “Dal Deep Web agli attacchi al Cloud: come si affronta il lato oscuro della Digital Transformation” che si terrà a Baveno il 25 giugno prossimo, si cercheranno risposte a questi e altri quesiti in campo cybersecurity

Come si affronta il lato oscuro della trasformazione digitale che spesso vede le aziende correre verso il Cloud e i nuovi servizi digitali senza adeguate competenze e senza avere piena coscienza dei rischi annessi e connessi? Una risposta a questa (lunga) domanda sarà data durante l’evento che si terrà il 25 giugno a Baveno (VB) organizzato da Lan Service in collaborazione con DELL Emc, Sophos e Qualys sui temi caldi della cybersecurity, del deep web e degli attacchi al cloud.

I cyber attacchi sono ormai all’ordine del giorno: colpiscono duramente le aziende sottraendo dati, informazioni critiche e mettendo a rischio il business di imprese spesso costrette anche a chiudere dopo un data breach.

Ma cosa cercano oggi hacker e cybercriminali nelle reti delle imprese? Quali sono i più comuni ed efficaci sistemi di attacco e cybertruffa? Come funziona e cosa nasconde il Deep web? Con il GDPR, quante e quali sanzioni si rischiano in caso di attacco non gestito?

Durante l’evento “Dal Deep Web agli attacchi al Cloud: come si affronta il lato oscuro della Digital Transformation” che si svolgerà dalle 9.30 alle 14.00 presso Grand Hotel Dino, Corso Garibaldi 20 – Baveno, esperti del settore cercheranno di offrire delle risposte a queste ed altre domande. L’agenda è arricchita dalla presenza di un ospite d’eccezione, Giuseppe Dezzani, consulente forense della Guardia di Finanza, che insieme a Lan Service affronterà i temi relativi all’iter dei controlli sulla compliance del GDPR e ai rischi in generale delle nuove minacce in ambito di cybersecurity, sviluppando una mappa interattiva delle minacce più pericolose e dei possibili metodi di difesa.

A un anno dall’arrivo del GDPR infatti è ufficialmente finita la fase di “tolleranza” verso le inadempienze. In caso di data breach, perdite o furti di dati non gestiti correttamente si rischiano pesanti conseguenze. Partecipare all’evento è il primo passo per mantenersi aggiornati e per sapere come muoversi in caso di un attacco informatico alla propria rete aziendale.