Lara Del Pin è il nuovo Country manager Italia e Svizzera di Panda Security. Una nomina arrivata come un lampo a ciel sereno porta Del Pin in vetta all’azienda che si occupa di sicurezza e che nel corso degli anni ha posto le basi per molteplici cambiamenti. Sono sempre più lontani i tempi in cui si pensava a Panda Security associandola alle ‘scatole’ sugli scaffali della distribuzione organizzata. Oggi Panda Security ha puntato sul cloud, tant’è che il portafoglio è stato quasi tutto spostato nella nuvola.

Sempre più vicina al mondo finance e alle linee guida della Bce, Panda Security, a fine anno scorso, dichiarava di crescere del 45% in Europa e solo a livello corporate perché dopo il 2016 la società ha deciso di fermare la vendita in ambito retail mentre per il consumer oggi ci pensa solo il web.

Panda Security Italia ha definito prima di tutto la sua nuova organizzazione, ha poi messo in atto una fitta attività di comunicazione cominciando a lavorare a stretto contatto con il mercato B2B concentrandosi sulla brand awareness, per esempio attraverso la scelta e selezione di nuovi distributori, la creazione di eventi di canale dedicati, e un importante programma di formazione e certificazione per i partners.

Da febbraio, quindi, Del Pin prende le redini dell’azienda in Italia e in Svizzera, dopo un passato sempre in crescita in aziende del calibro di CA Technologies, Symantec, EMC, Veeam e l’ultima esperienza in NovaNext come sales director.