Libraesva: dalla Franciacorta ecco le novità per i partner di canale

Libraesva da una realtà di sviluppo locale (Libra) a società di respiro internazionale, riconosciuta oggi leader per innovazione e qualità tecnologica al di fuori dei confini nazionali in forza della sua offerta integrata di soluzioni sviluppate per la sicurezza dei dati e delle comunicazioni trasmesse a mezzo email

Libraesva, società italiana attiva nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni avanzate di email security, ha dato appuntamento lo scorso 24 maggio alle società Partner che di anno in anno hanno scelto e scelgono di risolvere le problematiche dei propri clienti in ambito sicurezza email anche attraverso le soluzioni di Libraesva.

Nella cornice della Franciacorta, gli ospiti giunti dall’Italia, ma anche da paesi esteri quali il Regno Unito e la Turchia dove Libraesva è già da tempo presente, hanno potuto apprendere nella prima parte della giornata dal fondatore della società, Paolo Frizzi, lo stato dell’arte del comparto dell’email security e il percorso che dal 2010 ad oggi ha visto passare Libraesva da una realtà di sviluppo locale (Libra) a società di respiro internazionale, riconosciuta oggi leader per innovazione e qualità tecnologica al di fuori dei confini nazionali in forza della sua offerta integrata di soluzioni sviluppate per la sicurezza dei dati e delle comunicazioni trasmesse a mezzo email.

Dall’Email Security Gateway, in grado di identificare e bloccare minacce quali malware, trojan, ransomware e phishing con uno spam-catch rate del 99,99% e falsi positivi ridotti a zero, all’Email Load Balancer, per arrivare all’Email Archiver presentato al mercato nel gennaio di quest’anno.

“Confermiamo per il quarto anno il nostro appuntamento con le aziende Partner certi che le informazioni condivise siano un contributo utile a operare congiuntamente nella direzione della massima sicurezza dei dati aziendali, ancor più in un panorama IT in cui le minacce sono in aumento progressivo e nel rispetto della normativa vigente” dichiara Frizzi, Ceo di Libraesva. “Siamo lieti di poter comunicare anche in questa sede come ci venga riconosciuto in Italia e su scala internazionale un ruolo di rilievo per la capacità di portare sul mercato prodotti e soluzioni innovative, che assolvono in ambito enterprise a un’importante funzione di prevenzione e tutela”.

Nel corso della giornata, ai Partner convenuti Libraesva ha voluto portare gli interventi di Cofense, precedentemente PhishMe, incentrato proprio sul tema phishing, e di Palo Alto Networks, partner Libraesva, che ha trattato dell’importanza di stabilire in ambito IT security strategie aziendali vincenti e di sviluppare alleanze tecnologiche di valore per chi ne fa parte, oltre che per gli utenti, business e finali, che ne beneficeranno.

“Siamo onorati di aver potuto portare le testimonianze di relatori di spicco quali Giuseppe Bottani, Palo Alto Networks Sales System Engineer, e James Hiskey, Cofense Europe Sales Engineer, al cospetto dei nostri Partner, riservando loro la possibilità di apprendere de visu le best practice e i principali orientamenti nel comparto della sicurezza informatica” afferma Maurizio Caltabiano, Sales Director di Libraesva. “Sono molti i traguardi che abbiamo raggiunto ad oggi – dall’ampliamento della gamma di prodotti, a una clientela sempre più estesa e soddisfatta, a un canale selezionato e a valore aggiunto – la cui riuscita è merito di una collaborazione proficua costruita insieme nel tempo”.

“Il nostro Partner Summit rappresenta un voluto riconoscimento ai nostri Partner per la fiducia che ci rinnovano di anno in anno. Intendiamo procedere sempre nella direzione strategica e tecnologica intrapresa sin dal 2010 volta a rendere disponibile sui mercati nazionale ed estero da un lato soluzioni di email security veramente efficaci e valutabili su base scientifica, e dall’altro un approccio sistemico al panorama degli attacchi per contribuire con fermezza a intercettarne modalità e intenzioni e a bloccarne l’efficacia” dichiara Frizzi.