NetApp: lunga vita al canale con la soluzione storage all-flash AFF C190

Il sistema NetApp AFF C190 consente ai partner di canale di espandere la propria quota di mercato, aiutando le organizzazioni più piccole a modernizzare la propria infrastruttura IT come parte della propria strategia data fabric

NetApp si rafforza verso il canale con l’annuncio del sistema NetApp AFF C190, una soluzione di storage all-flash. La nuova soluzione entry-level è stata sviluppata pensando al canale, e consente ai partner di canale di NetApp di espandere la propria quota di mercato, aiutando le organizzazioni più piccole a modernizzare la propria infrastruttura IT come parte della propria strategia data fabric.

“NetApp è impegnata a migliorare e a rendere più semplice per il lavoro dei propri partner“, ha affermato Salvatore Mari, Channel and Alliance Sales Manager di NetApp Italia. “Questa nuova soluzione di storage all-flash entry-level rappresenta il nostro impegno nei confronti dei nostri partner di canale ed è l’esempio di come stiamo espandendo le loro opportunità per raggiungere nuovi mercati”.

Annunciato a maggio, gli ultimi miglioramenti del pluripremiato Unified Partner Program della società rendono facile per i partner NetApp offrire ai clienti un’esperienza di gestione dei dati senza soluzione di continuità tra ambienti cloud privati, pubblici e ibridi. Il nuovo sistema AFF C190 di NetApp estende questo supporto offrendo ai partner maggiori opportunità di crescita per offrire un sistema all-flash a un prezzo conveniente per le piccole imprese e per le aziende emergenti. Il processo di ordinazione, configurazione e quotazione per AFF C190 è molto semplice, in modo che i partner possano concludere accordi in modo rapido ed efficiente. Inoltre, li qualifica per il programma di incentivi di NetApp, aggiungendosi ai molteplici modi in cui i partner possono essere redditizi raggiungendo nuovi clienti.

Il sistema NetApp AFF C190 offre i vantaggi dello storage all-flash con il software di gestione dei dati NetApp ONTAP, accessibile alle organizzazioni che in passato ritenevano che l’all-flash fosse troppo costoso per il proprio budget. Semplice da implementare e gestire, AFF C190 mette insieme il software ONTAP premium per fornire servizi di classe enterprise per assicurare una agevole connettività al cloud, l’efficienza della capacità di storage e la protezione e la protezione dei dati integrata.

“Forniamo ai partner di canale la portata, l’efficienza e l’esperienza necessarie per soddisfare le esigenze di organizzazioni di qualsiasi dimensione”, ha aggiunto Mari. “AFF C190 supporta questa missione fornendo una soluzione all-flash entry-level sviluppata pensando al canale. NetApp rende accessibile a tutti i clienti il valore del Data Fabric, aiutandoli ad entrare nel mondo del multicloud ibrido.”

Il sistema AFF C190 è una soluzione di storage flash flessibile progettata per supportare applicazioni aziendali, virtual machines, file system e workloads misti. La soluzione offre:

Un unico sistema per gestire sia file che block data, consentendo il consolidamento dei workloads per maggiore facilità d’uso

Protezione completa dei dati, compresa la codifica, per proteggere i dati e prevenire la loro perdita

Connessione senza sforzo ai principali cloud pubblici per fare semplicemente il tiering e il backup, consentendo alle organizzazioni di rendere future-proof loro ambienti IT in maniera più facile ed conveniente.