Panduit: il Business Partners Meeting è alle porte

Il 18 giugno a Lainate (MI) Panduit organizza il suo “Business Partners Meeting”, una giornata di confronto insieme ai suoi partner tecnologici rivolta ai system integrator che stanno cercando di evolvere la propria proposition puntando sull’integrazione di tecnologie evolute.

L’evento, giunto ormai alla sua 16° edizione – e organizzato in collaborazione con i partner tecnologici Atlona, Prase Media Technology, Bosch, Tec, BlueBox, Signify, Socomec – si rivolge all’Exclusive Club dei System Integrator, Contractor, Designer e Installatori Panduit, chiamati a raccogliere nuove sfide attraverso l’incremento delle competenze nel settore IT. La sfida più importante oggi si chiama “integrazione” di tecnologie e sistemi e l’evento di Panduit vuole essere un momento formativo per quegli integratori che guardano al futuro.

Il team di Panduit fornirà input strategici per affrontare le nuove sfide del settore, condividendo le ultime novità tecnologiche che abbracciano applicazioni nei contesti del Datacenter, Digital Building e Industrial Network. Sarà l’occasione per conoscere meglio innovative proposte integrate in ambito di Datacenter Cooling e di Power Continuity, a sostegno della Business Continuity.

I partecipanti potranno anche espandere le conoscenze in ambito Professional Audio-Video over IP e vedere all’opera un caso reale di Connected Lighting IP/PoE, approfondendo infine i vantaggi dell’Industry 4.0. Il tutto attraverso il contributo di 15 esperti che si alterneranno in 6 interventi e 16 sessioni parallele, articolate nel corso della giornata.