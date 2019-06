Tech Data lancia la suite per la sicurezza Recon in Europa

Recon offre una gamma mirata e semplificata di soluzioni per la sicurezza multi-vendor in abbonamento e in base alle consulenze che aiutano a proteggersi dalle più comuni minacce alla sicurezza informatica

Tech Data ha annunciato in data odierna il lancio della suite per la sicurezza Recon in Europa. Recon offre una gamma mirata e semplificata di soluzioni per la sicurezza multi-vendor in abbonamento e in base alle consulenze che aiutano a proteggersi dalle più comuni minacce alla sicurezza informatica.

Costruita da esperti di sicurezza di Tech Data sulla base del portafoglio di soluzioni di vendor leader del settore, Recon consente ai rivenditori di accelerare rapidamente le proposte nell’ambito della sicurezza senza dover investire nello sviluppo di competenze, risorse e strumenti interni. La suite consente inoltre ai partner di sicurezza maturi di ampliare le proposte offerte esistenti con un solido insieme di servizi e soluzioni.

Recon è strutturata in base alle seguenti categorie mirate:

• RECON MSP: servizi di sicurezza gestiti focalizzati sulla gestione quotidiana delle soluzioni di sicurezza, come firewall gestiti di prossima generazione; identità gestite; endpoint gestiti; servizi di supporto e monitoraggio 24×7; servizi di rendicontazione;

• RECON ProServ: servizi di consulenza incentrati sulla sicurezza;

• RECON Risk: servizi di consulenza in grado di effettuare valutazioni e offrire soluzioni per i rischi di sicurezza principali di un’azienda;

• RECON SOC: servizi basati su centri operativi per la sicurezza (SOC) fra cui risposta agli incident e avvisi in tempo reale;

• RECON Restore: un portafoglio di soluzioni di backup e ripristino in grado di ripristinare un sistema che ha subito attacchi di ransomware o malware catastrofico.

La suite per la sicurezza Recon si evolverà per riflettere il panorama delle minacce in continua evoluzione e le categorie di tecnologie emergenti come l’IoT.

David Ellis, vicepresidente del segmento Security and Mobility Solutions per l’Europa presso Tech Data, ha dichiarato: “Con Recon, Tech Data introduce struttura e chiarezza in un mercato della sicurezza informatica frammentario e in rapida crescita. La suite ci consente di collegare in modo più efficace i partner con una gamma leader di soluzioni, servizi e esperti di sicurezza di Tech Data. Per i nostri partner in tutta la regione sarà ora più facile che mai aumentare e integrare le proprie specializzazioni nel campo della sicurezza e, naturalmente, far crescere la loro attività.”

Disponibile anche nella regione delle Americhe, l’offerta Recon di Tech Data si basa sul quadro di riferimento per la sicurezza informatica del NIST (National Institute of Standards in Technology) degli Stati Uniti, uno standard riconosciuto che consente alle aziende di proteggersi meglio dalle minacce alla sicurezza informatica.